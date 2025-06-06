Van'da 975 Büyükbaş Hayvan Kurban Kesimi Başladı

Van'da 975 Büyükbaş Hayvan Kurban Kesimi Başladı
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın organizasyonu ile Van'da 6 bin 825 hisse kapsamında 975 büyükbaş hayvanın kurban kesimlerine başlandı. Kesimlerin hijyen koşullarında yapıldığı ve etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında 975 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.

TDV görevlileri, "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Van'daki hazırlıklarını tamamladı.

Tesislerin denetlenmesi ve kurbanlıkların sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından belirlenen tesislerde hayvanların kesim işlemlerine başlandı.

Hijyen koşulları dikkate alınarak yapılan kesimlerin ardından 6 bin 825 hisse kurban eti, görevliler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine, ülkede 8 noktada kurban kesimi yaptıklarını söyledi.

Balkan, şunları kaydetti:

"Van'da 3 ayrı noktada 6 bin 825 hisse kurbanın kesimini gerçekleştireceğiz. Veteriner hekimimiz hayvanları kontrol ediyor. İslami şartlara uygun olup olmadıkları konusunda dün yapılan kontrollerden sonra bugün bir kez daha kontrollerini gerçekleştirdik. Son derece hassas ve titiz olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bağışlarını en güzel şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz."

Kurban kesimlerinin 2 gün süreceğini dile getiren Balkan, "Genel bağışta hisse sayısında 850 bini aşmış durumdayız, bağışlar devam ettiği için net bir sayı veremiyoruz. Bugün gelecek vekaletlerle birlikte sayımız netleşecek. Van'da ise keseceğimiz hayvan sayısını netleştirdik. Toplam 975 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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