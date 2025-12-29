Haberler

Van Hudut Hattında 77 Bin 805 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde toplam 77.805 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin teslim işlemleri Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına yapıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 77 bin 805 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 77.805 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadesine yer verildi.

