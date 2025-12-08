Van'da otelde çıkan yangın söndürüldü
İpekyolu ilçesindeki bir otelin arka bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde 6 katlı otelin arka kısmındaki 3 katlı bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan otelin arka bölümünün üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedbir amacıyla binadakiler tahliye edildi, polis ekipleri de sokak çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceledi.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel