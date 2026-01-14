Haberler

Van kırsalında 5 kilo kubar esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
