Haberler

AFAD, Van'daki 5,2 büyüklüğündeki depremin ön değerlendirme raporunu açıkladı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD, 4 Nisan'da Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı. Depremin merkez üssü Tuşba'nın Bağdaşan köyüne en yakın yerleşim yeri olarak belirlendi. Bölgedeki artçı depremler de raporda yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, 4 Nisan'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

Rapora göre, 4 Nisan'da saat 08.52'de merkez üssü Tuşba olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, 2,874 kilometre mesafeyle Tuşba'ya bağlı Bağdaşan köyü oldu.

Depremin merkez üssüne en yakın il merkezlerinin ise sırasıyla Van, Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Bitlis olduğu belirlendi.

Ana şoktan 5 Nisan saat 01.23'e kadar geçen sürede bölgede büyüklükleri 1,3 ile 3,2 arasında değişen 4 artçı deprem ölçüldü.

Depremin hangi faydan kaynaklandığı ise yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmalarıyla belirlenecek.

Raporda, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesine de yer verildi. Bölgede 1900 yılından bugüne kadar en büyüğü 6,7 olmak üzere büyüklüğü 4 ve üzerinde 296 deprem kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar