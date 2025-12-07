Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde Richer ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 22.17'de merkez üssü Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6,11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor.