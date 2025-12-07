Haberler

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ilk belirlemelere göre olumsuz bir etkisi bulunmadı. AFAD ekipleri bölgede incelemelere devam ediyor.

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde Richer ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 22.17'de merkez üssü Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6,11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

