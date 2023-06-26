Van'da 3 Kilo 820 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta 3 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.