Üye Girişi
Haberler
Van'da 3 Kilo 820 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da 3 Kilo 820 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta 3 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Van'da geçen hafta 3 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 100 gram esrar, 1 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ile 54,340 litre uyuşturucu yapımında kullanılan asit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title