Van'da 24 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında 24 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrası kırsalında 24 kilogram eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.