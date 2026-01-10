Haberler

Van'da 24 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, kırsal alanda 24 kilogram eroin ele geçirerek önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında 24 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrası kırsalında 24 kilogram eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
