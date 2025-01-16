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Van'da 21 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da 21 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Van'ın Özalp ilçesinde yapılan bir operasyonda 21 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ve 70 gram Afyon sakızı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Van'ın Özalp ilçesinde 21 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ve 70 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince 8 Ocak'ta Oymaklı Mahallesi kırsalında çalışma yürütüldü.

Yapılan aramalarda 8 çuval içinde 21 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ve 70 gram Afyon sakızı bulundu.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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