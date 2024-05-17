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Van'da 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Başlıyor

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Van'da düzenlenecek olan 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği için hazırlıklar tamamlandı. Şenlikte çeşitli devlet tiyatrolarının seçkin çocuk oyunları sahnelenecek ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.

Van'da bu yıl 21'incisi düzenlenecek Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği hazırlıkları tamamlandı.

19 Mayıs'ta kortej yürüyüşüyle başlayacak olan şenlikte Sivas, Trabzon, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrolarının seçkin çocuk oyunları, tiyatroseverlerle buluşacak.

Kentteki bir otelde düzenlenen şenliğin lasmanında konuşan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, çocuklara kadim bir şehirde yaşamanın farkındalığını hissettirmek için etkinliği kentin farklı noktalarında sahneleyeceklerini söyledi.

Oyuncuların okullarda da sahne alacağını anlatan Erkmen, şunları kaydetti:

"Oyuncular ilçe ve köylerde belirlenmiş okullarda eserlerini sahneleyecek. Şenliğe bu sezon yeni mekanlar da eklendi. Van Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu ve Fuaye alanında oyunlarımız sahnelenirken, çocuklarımıza kadim bir şehirde yaşamanın farkındalığını da hissettirmek istiyoruz. Van Kalesi'nin heybetini rengarenk uçurtmalarla süsleyeceğiz. Şenlik kapsamında yurt içinden çeşitli profesyoneller tarafından eğitim amaçlı atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Atölyelerimiz anasınıfı düzeyinde çocuklardan başlayıp, yetişkin bireylere kadar her yaş grubunu hedefleyen geniş bir yelpazeye hitap edecek. Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı, Genel Müdür Yardımcımız Sükun Işıtan'ın da katılacağı şenliğimiz, Van Devlet Tiyatrosu profesyonelliğinde ve kalitesinde Vanlı çocukların dünyalarına sanatsal anlamda olumlu katkılar sunacak."

Kaynak: AA / Güncel

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