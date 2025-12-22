Van'da 200 araçlık kapalı otopark hizmete açıldı

Van Büyükşehir Belediyesince yapılan 200 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte trafik sorununun çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor.

Alternatif yollar, mevcut yollardaki iyileştirme çalışmaları ve kavşak düzenlemeleri gibi projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, otopark sorununa da çözüm arıyor.

Bu kapsamda, eski devlet hastanesinin bulunduğu alana inşa edilen millet bahçesinin kapalı otoparkı belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Bölgede taksicilik yapan Ferit Danışman, son dönemde yapılan çalışmaların trafik sorununun çözümüne katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.

Kapalı otoparkla yol kenarlarına bırakılan araçlarda da azalma olacağını belirten Danışman, emeği geçenlere teşekkür etti.