Van'da 129 kaçak göçmen yakalandı
Van'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 129 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.
VAN'da jandarmanın 584 ekip ile düzenlediği 17 operasyonda 129 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.
İl Jandarma ekipleri, 2'inci hat sınır güvenliği kapsamında 4-10 Aralık tarihleri arasında 584 ekip ile 17 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 129 kaçak göçmen, yakalandı. Üst aramalarında 2 kaçak göçmenin üzerinde 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 6 organizatör, gözaltına alındı. 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.