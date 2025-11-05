Van'da 10 Aile Sağlığı Merkezi Yenilendi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kurumsal kimlik dönüşümü çalışmaları kapsamında Van'da 10 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yenilenerek hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla ülke genelinde başlatılan çalışmayla ASM'lerin fiziki yapılarından tabela düzenlerine, iç ve dış mekan tasarımlarından bilgilendirme materyallerine kadar tüm unsurları, bakanlık tarafından belirlenen kurumsal kimlik standartlarına uygun hale getiriliyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, bu kapsamda yürüttüğü çalışmayla kentteki 10 ASM'nin yenileme sürecini tamamladı.

Bu merkezlerden biri olan İpekyolu 18 Nolu Aile Sağlığı Merkezi de Karpuzalan Mahallesi'nde yenilenen yüzüyle hizmete başladı.

İpekyolu 18 Nolu ASM'de görevli Aile Hekimi Dr. Mazhar Yalçın, Sağlık Bakanlığının 2025 yılı itibarıyla ASM'lerde standardizasyon çalışması başlattığını belirtti.

Şubatta tüm ASM'lerden görüş ve önerilerin toplandığını, temmuzda da "Aile Sağlığı Merkezi Kurumsal Kimlik Kılavuzu"nun yayımlandığını anlatan Yalçın, "Bu kılavuzda ASM'lerin iç ve dış tasarımlarından tabelaların biçimine kadar her detay yer aldı. İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu doğrultuda çalışma başlattı. 10 ASM seçildi ve bunlardan biri de bizim merkezimiz oldu. Yaklaşık 15-20 günlük bir yenileme süreci yaşandı. Duvarlar boyandı, tabelalar yenilendi, ASM'miz kılavuza uygun hale getirildi." diye konuştu.

Yalçın, yenilemenin hem çalışanlar hem de vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Bu çalışma hem bizim çalışma koşullarımızı iyileştirdi hem de hastalarımız tarafından beğeniyle karşılandı. ASM'ler artık daha kurumsal bir yapıya kavuştu. Gelen hastalar, renklerin ve düzenin çok daha güzel olduğunu söylüyor. Bu da motivasyonumuzu artırıyor." dedi.

ASM'ye gelen vatandaşlardan Günay Çakır ise merkezde yapılan yenileme çalışmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Önceleri burası çok bakımsızdı. Şimdi her şey yenilendi, çok güzel oldu. Sağlık ocağımız hem görünüm hem de düzen açısından çok değişti. Artık çevremiz de daha güzel." ifadelerini kullandı.