Van, Bitlis ve Muş'ta 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kar ve tipi sebebiyle yerel yönetimler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Kentte kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl genelinde kardan dolayı 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapalı yolları açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle Bostankent grup köy yolunda mahsur kalan bir araçtaki vatandaşları da kurtardı.

Bitlis

Kentte kar ve tipi nedeniyle kırsalda 29 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını ifade etti.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

