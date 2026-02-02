Haberler

Van, Bitlis ve Muş'taki okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van, Bitlis ve Muş'taki okullarda yarıyıl tatilinin ardından ikinci eğitim dönemi 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başladı. Öğrenciler, ilk derslerinde vatanseverlik ve bayrak sevgisi konularını işledi.

Van, Bitlis ve Muş'taki okularda yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Van genelindeki bin 611 okulda 275 bin 363 öğrenci tatilin ardından okullarına gelerek ders başı yaptı.

Törenlerin ardından sınıflara alınan öğrenciler, ilk dersi "Bayrak Sevgisi" temasıyla işledi.

Muş

Muş'ta yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yeşilce İlkokulu'nda "Bayrak Sevgisi" temalı etkilik düzenledi.

Okulda düzenlenen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, basın mensuplarına, yeni dönemin tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretime başladıklarını ifade eden Altay, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla tüm okullarda ilk dersimizde bayrak sevgisi konusunu işledik. Öğrencilerimizin vatanseverlik duygularını, bayrak sevgisini ve tarih aidiyetini artırmaya yönelik yapılan bu çalışmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Toplumu bir arada tutan en kıymetli değer bayraktır ve bayrak sevgisiyle donatılmış vatan sevgisidir. Ümit ediyorum ki evlatlarımız bu güzel değerlerle yetişirler. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

Bitlis

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünce merkezdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu "Bayrak Sevgisi" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, sınıfları gezerek öğrencilere bayrağın önemini anlattı.

Türk bayraklarıyla donatılan okullara gelen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da okullarda öğrencilere bayrak sevgisinin anlatıldığını belirterek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı