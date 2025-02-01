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Van Başkale'de Elektrik Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı

Van Başkale'de Elektrik Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı
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Başkale ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme yapılıyor.

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle'deki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri, söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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