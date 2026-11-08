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Van-Bahçesaray yolu 11-40. kilometrelerde kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya paylaşımına göre Van-Bahçesaray kara yolunda yoğun kar ve tipi görüş mesafesini azalttı. Yolun 11-40. kilometreleri arası saat 15.50 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm trafiğe kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

Bu nedenle Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm, saat 15.50 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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