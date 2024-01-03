Van-Bahçesaray Kara Yolu 13 Gündür Kapalı Tutuluyor

VAN- Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun ne zaman açılacağına 'Çığ komisyonu' karar verecek.

Kent genelinde bu sabah kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu kapanırken, merkeze bağlı kırsal mahallelerde 7 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Kentte öğrenciler sabah lapa lapa yağan kar yağışı altında okullarına gitti.

Van- Bahçesaray kara yolu, 80'inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Yolun ne zaman açılacağına ise 'Çığ komisyonu' karar verecek.