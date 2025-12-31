Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray valilerinden yeni yıla görev başında giren personele ziyaret

Konya Valisi İbrahim Akın, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu yılbaşında görevi başındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Vali Akın, Konya-Antalya çevre yolundaki uygulama noktasında, asayiş ve trafik denetimlerini sürdüren güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılaması için ilgili tüm birimlerle tedbirler aldıklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 772 ekip, 4 bin 54 personel görevlendirmesi yapıldığını ifade eden Akın, "Arkadaşlarımızın tamamı şu anda sahada. Bütün birimlerimiz teyakkuz halinde, görevlerinin başındalar." dedi.

Vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevi başındaki tüm personele kolaylıklar dileyen ve yeni yıllarını kutlayan Akın, olumsuz hava koşullarında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul da katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise görevi başında olan güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.

Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Murat Kaya'yla Afyonkarahisar-Ankara kara yolundaki Susuz Kavşağı'nda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Yeni yıl tedbirleri hakkında bilgi alan Yiğitbaşı, polis ve jandarma ekipleriyle katıldığı denetimlerde vatandaşların yeni yılını kutladı, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yiğitbaşı, gazetecilere, yeni yıl tedbirleri kapsamında kentte görev yapan personel hakkında bilgi verdi.

Yeni yılın Türkiye ve Afyonkarahisar için hayırlı olmasını temenni eden Yiğitbaşı, "Bu kar soğuğunda ve yoğun şartlarda çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah, 2026 yılında nice hayırlı, güzel günlere hep birlikte erişiriz." ifadesini kullandı.

Aksaray

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu da yeni yılda görevi başında olan güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.

Kumbuzoğlu, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir ile Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapan ekipleri ziyaret etti.

Yeni yıl tedbirleri hakkında bilgi alan Kumbuzoğlu, polis ve jandarma ekipleriyle katıldığı denetimlerde vatandaşların yeni yılını kutladı, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Daha sonra Kumbuzoğlu ve beraberindekiler 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Bir çağrıya cevap veren Kumbuzoğlu, maddi hasarlı trafik kazası geçiren vatandaşla sohbet ederek, yeni yılını kutladı.