Vali Yunus Sezer'den Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na Ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, daha önce Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yapan ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi olarak atanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ziyarette bulundu.

Vali Sezer, Tabakoğlu'na görevinde başarı diledi.

Tabakoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.