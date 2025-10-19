Vali Yılmaz'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, vatandaşların devlete ihtiyaç duydukları her anda çaldıkları ilk kapının muhtarlar olduğunu belirtti.

Muhtarların, devlet ile millet arasındaki "en güçlü köprü" olduğunu kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu yönetiminin ilk basamağını teşkil eden muhtarlarımız, tasada ve sevinçte halkımızla hep iç içe olmuşlardır. Kamu hizmetlerini yürütmelerinin yanında demokrasimizin yereldeki en canlı ve etkin temsilcileri olan muhtarlarımızın, Türkiye Yüzyılı mefkuremizi gerçekleştirmede ülkemize katacakları daha çok şey olduğuna inanıyorum."