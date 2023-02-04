VALİ YERLİKAYA'DAN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısı yaptığı İstanbul için Vali Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün yaptığı kar uyarısının ardından yarın için de kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" dedi.

VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Öte yandan İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu. Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.