Vali Yazıcı: Olumsuz Durum Yok

VALİ YAZICI: OLUMSUZ DURUM YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 5.2 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını duyurdu. Vali Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 5.2 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.