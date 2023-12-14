Haberler ›› Güncel ›› Vali Yavuz Selim Köşger, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu

Vali Yavuz Selim Köşger, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu

14 Aralık 2023 16:14 Güncelleme: 16:15 Abone Ol

Vali Yavuz Selim Köşger, Pozantı ilçesinde Kaymakam Fatih Karamahmut'tan ilçede devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan Sosyal Market'i hizmete açtı ve Belediye Başkanı Mustafa Çay ile bir araya geldi. Kültür evlerini de ziyaret etti.