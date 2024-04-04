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Vali Yavuz, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşların taleplerini dinledi

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların sorunlarının birebir dinlenilmesi ve çözüm bulunması noktasında verdiği talimatlar kapsamında düzenlenen "Halk Günü" buluşmalarına devam ediliyor.

Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 9 vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Vali Yavuz, valilik makamının herkese açık olduğunu vurgulayarak, ramazan ayının bereket, mutluluk ve huzur getirmesi, nice güzel bayramlara erişilmesi dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA / Güncel

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