Vali Uğur Turan 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' Etkinliğinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sungurbey Camisi'nde düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte dua ve tesbihat sonrası katılımcılara çorba ikram edildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sungurbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı.

Ardından Turan, vatandaşlarla sohbet etti.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, her hafta farklı camide sabah namazı buluşması etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Katılımcılara program sonunda çorba ikram edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
