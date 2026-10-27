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Vali Uğur Turan, Kırklareli'nde il idare şube başkanlarıyla bir araya geldi

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Vali Uğur Turan, Kırklareli'nde il idare şube başkanlarıyla bir araya geldi
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Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde yapıldı. Toplantıda idarede birlik ve kurumlar arası uyum için alınacak tedbirler görüşüldü, Turan kamu hizmetlerinde kesintisiz hizmet hedeflediklerini söyledi.

Kırklareli'nde İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen toplantıda, idarede birliğin sağlanması, yürütülen iş ve hizmetlerin gözden geçirilmesi ile kamu kurumlarının uyum içinde çalışması amacıyla alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Turan, Kırklareli için güçlü koordinasyon, etkin yönetim ve kesintisiz hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak için mücadele ettiklerini ifade eden Turan, "Kurumlar arası uyumu en üst seviyede tutmak öncelikli hedefimizdir. İlimizin kalkınması ve refahı için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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