Vali Uğur Turan, Demirköy'de Ziyaretlerde Bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy Kaymakamlığına atanan Gizem Bayguş'u ziyaret etti. Vali Turan, kaymakamlık personeliyle bir araya gelip köy muhtarından bilgi aldı ve vatandaşların isteklerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, Demirköy Kaymakamlığına atanan Gizem Bayguş'u ziyaret etti.

Bayguş'a görevinde başarılar dileğinde bulunan Turan, daha sonra kaymakamlık personeliyle bir araya geldi.

Ardından Boztaş köyünü ziyaret eden Turan, köy muhtarı Coşkun Uluk'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köy kahvehanesinde vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Ziyarette, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
