Vali Uğur Turan'dan Halk Kütüphanesine Ziyaret

Vali Uğur Turan'dan Halk Kütüphanesine Ziyaret
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu ve kütüphanenin eğitime katkısını vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu.

Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile kütüphaneyi gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den bilgi aldı.

Kütüphanelerin modern okuma salonları, dijital erişim imkanları ve sosyal alanlarıyla hizmet verdiğini ifade eden Turan, Sokullu Mehmet Paşa Halk Kütüphanesinin ilçenin eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Turan, tüm vatandaşları halk kütüphanesine davet etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
