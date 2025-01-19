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Vali Uğur Turan, Babaeski'de Belediye Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Vali Uğur Turan, Babaeski'de Belediye Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde Alpullu, Büyükmandıra ve Karahalil belediyelerini ziyaret etti. Belediye başkanlarına teşekkür eden Turan, hizmet kalitesinin artması için sıkı çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, Alpullu, Büyükmandıra, Karahalil belediyelerini ziyaret etti. Belediye başkanlarından çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Belediyelerin çalışmalarını önemsediğini ifade eden Turan, yorulmadan, aşkla, şevkle hizmet eden belediye başkanlarına teşekkür etti.

Belediye başkanlarının hizmet kalitesinin artması için çalıştığını belirten Turan, yorulmadan, sıkılmadan, gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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