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Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Seyitler, Yenitaşlı, Sarıcaali, Davutlu ve Çengelli köylerini ziyaret ederek tarımsal üretim ve hayvancılığın önemini vurguladı. Çiftçilere destek mesajı veren Turan, anız ve orman yangınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Turan, beraberindeki Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Seyitler, Yenitaşlı, Sarıcaali, Davutlu ve Çengelli köylerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresi tarafından köylerde yürütülen çalışmaları inceleyen Turan, daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Tarımsal üretimin ve hayvancılığın kırsal kalkınmanın temel unsurlarından olduğunu vurgulayan Turan, devletin üretimin her alanında çiftçi ve yetiştiricilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Turan ayrıca, toprağın ve su kaynaklarının verimli kullanılması, kırsal altyapının güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, hasat döneminde anız ve orman yangınlarına karşı vatandaşlardan azami hassasiyet göstermelerini istedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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