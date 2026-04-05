Tekirdağ Valisi Recep Soytürk AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ajansın doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla halk için güvenilir bir kaynak olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında AA'nın, Milli Mücadele döneminde ülkenin sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında haber alma hakkını sağlayan Anadolu Ajansı, bugün yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini almıştır. Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübe ve birikimi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yapısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir. Kuruluşunun 106. yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fırat Çakır
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü!

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Estetikle adeta yeniden doğdular! Değişimleri olay olan 10 Türk ünlü

Estetikle adeta yeniden doğdular! Değişimleri olay olan 10 Türk ünlü
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor