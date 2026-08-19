Vali Soytürk, Sağlamtaş Ortaokulu'nda İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Sağlamtaş Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sağlamtaş Mahallesi'ndeki mevcut okul binası deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında yıkıldı. Okulun yerine 6 derslikli yeni bir ortaokul yapılması amacıyla AS İleri Gıda Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Tekirdağ Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında taşınmaz üzerine prefabrik statüde 6 derslikli okul binası inşa edildi. Binanın iç ve dışındaki çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

Vali Soytürk, okul binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Okulun 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için talimat veren Soytürk'e ziyaretinde Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair ve ilçe protokolü eşlik etti.

Kaynak: AA