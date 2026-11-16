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Vali Şıldak, Şanlıurfa'da 43 binin üzerinde sahipsiz hayvan toplatıldığını açıkladı

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte 43 binin üzerinde sahipsiz hayvanın toplatıldığını belirtti. Şıldak, Şanlıurfa'nın bu konuda ilk hedefe ulaşan illerden biri olduğunu, münferit ihbarlarda belediyelerin harekete geçirildiğini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte 43 binin üzerinde sahipsiz hayvanın toplatıldığını belirtti.

Valilikte düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında konuşan Şıldak, kentteki asayiş verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sahipsiz hayvanların toplatılmasının kentin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Şıldak, bu konuda en çok mesafe alan illerden biri olduklarını dile getirdi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Sahipsiz hayvanlarla ilgili ilimizdeki çalışmaları büyük ölçüde tamamlamıştık, bildiğiniz gibi. 43 bin üzerinde sahipsiz hayvanın toplanarak hayvan bakım evlerine götürülmesi sağlandı. Şükürler olsun ki Şanlıurfa bu konudaki ilk hedefe ulaşan illerden biri oldu. Münferit olarak bazı mahallelerimizden duyumlar, ihbarlar geliyor, belediyelerimizi derhal harekete geçirerek bunların da vatandaşlarımıza zarar vermeden toplanmasını sağlıyoruz."

Kaynak: AA
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