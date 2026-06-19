Haberler

Edirne Valisi Sezer huzurevi sakinlerinin Babalar Günü'nü kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Babalar Günü dolayısıyla huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile Babalar Günü dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer çifti, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve Babalar Günü'nü kutladı.

Yaşlıların talep ve düşüncelerini dinleyen Sezer ve eşi, huzurevi sakinlerine sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Programda huzurevi sakinleri müzik eşliğinde vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
Telefonlarındaki uygulama ele verdi! 50 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarındaki uygulamayı gören polis hepsini tek tek gözaltına aldı
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal sonrası herkes bu sözlerini paylaşıyor
Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti

Rıza Çalımbay'ın acı günü!
Adalet Bakanı Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine gözdağı! Mesajı hayli net
Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü