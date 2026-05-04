Vali Seddar Yavuz: Malatya'da Asayiş Olayları Yüzde 5 Azaldı, Narkotik Operasyonları Yüzde 19 Arttı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş, terör, düzensiz göç, narkotik ve organize suç operasyonlarına ilişkin verileri açıkladı. Yavuz, asayiş olaylarında düşüş yaşandığını, narkotik operasyonlarında ise artış olduğunu belirtti.

Vali Seddar Yavuz, Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında Malatya'daki asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer de katıldı.

"2026 yılının ilk dört ayının emniyet ve asayişe ilişkin meydana gelen olayları, yapmış olduğumuz operasyonları ve faaliyetleri sunmak istiyorum" diyen Vali Yavuz, şunları kaydetti:"

"Terörle mücadelede operasyon sayısı azaldı"

"2026 yılı içerisinde 22 terörle mücadele operasyonu gerçekleştirilmiş, 49 zanlı gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmış, 24'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2025 ile 2026 yılını kıyasladığımızda, biraz önce ifade ettiğim gibi 2025 yılında 26 operasyon, 2026 yılında 22 operasyon düzenlenmiş olup, operasyon sayısında yüzde 15 oranında bir azalış meydana gelmiştir."

"Narkotik suçlarla mücadelede artış"

Özellikle narkotik birimlerimiz, şube müdürlüklerimiz ve istihbarat birimlerimiz bu konuda yoğun bir mücadele yürütmeye devam ediyor. 2026 yılı içerisinde 947 olay ve operasyon gerçekleştirilmiş, bin 183 zanlı gözaltına alınmış, 219'u tutuklanmış, 60'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanan narkotik maddelere baktığımızda; 18 bin 860 gram metamfetamin, 124 bin 909 adet sentetik ecza, 13 bin 763 gram sentetik kannabinoid, 2 bin 164 ekstazi hap, 15 bin 592 gram diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. Operasyon sayısı bakımından 2025 yılı ile 2026 yılını kıyaslayacak olursak; 2025 yılında 796 operasyon, 2026 yılında 947 operasyon gerçekleştirilmiş olup, operasyon sayısında yüzde 19 oranında bir artış sağlanmıştır.

"Organize suçlara karşı kararlılık sürüyor"

Bir başka üzerinde durduğumuz konu ise organize suçlar. Hepinizin bildiği gibi Malatya tarihinde aslında 2025 yılı içerisinde en büyük organize suç örgütünü tasfiye ettik. Zanlıları yakaladık ve adalete teslim ettik. 2026 yılında da aynı kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. 2026 yılı içerisinde dokuz operasyon gerçekleştirilmiş, 21 zanlı gözaltına alınmış, yedisi tutuklanmış, beşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapmış olduğumuz operasyonlarda 25 adet tabanca, 15 adet tüfek, bin 388 adet fişek ve üç adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Dolayısıyla 2025 yılı ile 2026 yılını kıyasladığımızda, 2025 yılında çete ve organize suçlara yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlara göre belirgin bir azalma meydana geldiğini söylemek isterim.

"Kaçakçılık ve asayiş olaylarında durum"

Bir diğer başlığımız kaçakçılık. 2026 yılında 70 operasyon gerçekleştirilmiş, 102 zanlı gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmış, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2025 yılında ise 75 operasyon gerçekleştirilmiş, 83 zanlı gözaltına alınmıştır.

Diğer bir başlığımız asayiş suçları ki en önem verdiğimiz konulardan bir tanesidir. 2025-2026 yıllarının ilk dört aylık kıyaslamasını yapacak olursak; olay sayısı bakımından 2025 yılında 7.518 olay, 2026 yılında 7.171 olay meydana gelmiş olup, olay sayısı 2025 yılına kıyasla yüzde 5 oranında azalmıştır.

"2 bin 299 aranan kişi yakalandı"

Kesinleşmiş hapis cezası, ifade ve tazyik hapsiyle aranan şahısların adalete teslim edilmesi noktasıdır. Bundan da kısaca bahsedecek olursak; 2025 yılında 273 kişi, 2026 yılında ise 2 bin 299 kişi, zanlı ya da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs olarak yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

"Siber suçlarda inceleme sayısı arttı"

Siber suçlar başlığına geldiğimizde; hepinizin bildiği gibi sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalarda 2025 yılında 2 bin 369 hesap, 2026 yılında 2 bin 465 hesap üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışma yapılan sosyal medya hesap sayısı, 2025 yılına kıyasla yüzde 4 oranında artmıştır. Terör içerikli çalışma yapılan hesap sayısı bakımından 2025 yılında 939 hesap, 2026 yılında ise bin 374 hesap üzerinde çalışma yapılmış olup, bu sayı 2025 yılına kıyasla yüzde 46 oranında artmıştır.

"Trafik kazalarında düşüş"

İlimizdeki trafik yoğunluğu artmaktadır. İldeki tescilli araç sayısı bugün itibarıyla 2025 yılına oranla yüzde 6,5 artarak 254 bin 53 rakamına ulaşmıştır. İldeki tescilli motosiklet sayısı ise 25 bin 7 rakamına ulaşarak yüzde 17 oranında artmıştır.

Trafik olaylarına ve kazalara geldiğimiz zaman; ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 2025 yılına göre yüzde 11 oranında azalmıştır. Ölümlü kaza sayısı yüzde 25, yaralanmalı kaza sayısı ise yüzde 10 oranında azalmıştır. Kaza yerinde hayatını kaybeden hemşerilerimizin sayısı ise geçen yıla oranla 1 artmıştır.

"Güvenli okul projesi kapsamında denetimler sürüyor"

Özellikle üzerinde ehemmiyetle durduğumuz bir başka konu ise evlatlarımızın güvenliği, yani Güvenli Okul Projesi'dir. Bu kapsamda son 24 ayda yapmış olduğumuz denetim rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kontrol edilen okul ve yurt sayısı 3 bin 287, okul çevresinde kontrol edilen iş yeri sayısı 5 bin 451, okul çevresinde kontrol edilen park, bahçe ve metruk bina sayısı 17 bin 506'dır. Okul çevresinde kimlik kontrolü yapılan şahıs sayısı bin 398, görevli ekip sayısı 2 bin 306, görevli personel sayısı 4 bin 640'tır. Kontrol edilen araç sayısı 7.020, kontrol edilen okul servisi sayısı 6 bin 252 olup, 991 okul servisine cezai işlem uygulanmıştır."

Kaynak: ANKA