Trabzon Valisi Tahir Şahin TTSO'yu ziyaret etti

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na (TTSO) ziyarette bulundu.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin ziyaretinde, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkanı Şadan Eren ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Trabzon'un potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine değinerek, "Pandemi sonrası oluşan bir turizm patlaması var. Her şeyi masaya yatıracağız, istişare yapacağız. İşler sürdürülebilir olmalıdır. Bu şehrin taşıyıcı beş sütunu varsa biri de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasıdır." ifadesini kullandı.

Çelebi de Vali Şahin'e TTSO'nun yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirme yaptı.