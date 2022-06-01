Vali Şahin'den İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ziyaret - Haberler

Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretler, il genelindeki kolluk kuvvetleri ile tanışmak, onların lojistik kapasitesi, genel asayiş durumu, planlanan çalışmaları, görev ve sorumlulukları, çalışma alanları ile ilgili ayrıntılı brifing almak üzere gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve ilgililer tarafından karşılanan Vali Şahin, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Vali Şahin, Şehit Polis Memuru Fatih Çevik Toplantı Salonu'nda kent genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Buradan, İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ve şube komutanları tarafından karşılandı.

Şeref defterini imzalayan Vali Şahin, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde genel asayiş durumu, icra edilen faaliyetler ve personel durumu hakkında bilgiler aldı.