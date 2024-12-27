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Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
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Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vali Şahin ve beraberindekiler Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekiminin ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün 27 Aralık 2024. Samsun'da başlayan yolculuğun son durağı Ankara'ya gelişinizin 105. yıl dönümü. Başkentin il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Milletimizin kurtuluş, istiklal ve istikbal mücadelesinin idare merkezi olarak seçilen Ankara, Milli Mücadele ateşinin harlandığı bir karargah ve yeni kurulan Türk devletinin simgesi olmuştur. Tüm imkansızlıklar ve olumsuz koşullara rağmen azimle sürdürülen Milli Mücadele, hürriyet ve istiklal sevdalısı aziz milletimizin kararlılığı ve fedakarlığı ile zafere ulaşmıştır. Birinci yüzyılını geride bırakmış bir Cumhuriyetin başkenti olarak Ankara artık eğitimden kültüre, sağlıktan sanayi ve ticarete pek çok alanda büyük mesafeler ve gelişmeler kat etmiş, dünya başkentleri arasında saygın bir yer edinmiştir.

Başkent Ankara'nın bu lider vasfını daha da ileriye taşımak, milletimizin huzur ve refahını yükseltmek mutlak hedefimizdir. Ankara'ya gelişinizin 105. yılında başta zatıaliniz olmak üzere, aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi, kurtuluş ve kurtuluşta emeği geçen idarecilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz."

Törene, Ankaralı seğmenler de yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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