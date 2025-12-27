Vali Polat, dedesinin şehit olduğu Sarıkamış'ta anma programı hazırlıklarını koordine ediyor

KARS Valisi Ziya Polat, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yenice köyünden büyük dedesi Arif Koçyiğit ile birlikte 72 kişinin Sarıkamış Harekatı'nda şehit olduğunu söyledi. Vali Polat, "Büyük dedemin ve dedelerimizin şehit olduğu bu topraklarda görev yapmak benim için ayrı bir onurdur. Türk toplumunda her ocaktan bir şehit, bir gazi vardır. Bu iman ve inançla yetiştik, evlatlarımızı da aynı ruhla yetiştireceğiz. Dedelerimizin izinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kars Valisi Ziya Polat, kendisi için oldukça anlamlı bir anma töreninin hazırlıklarını sürdürüyor. Büyük dedesi Arif Koçyiğit ile birlikte binlerce Mehmetçiğin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü hazırlıklarını koordine eden Vali Polat, onurlu bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşayan büyük dedesi Arif Koçyiğit'in Sarıkamış Harekatı'nda şehit olduğunu ifade eden Vali Polat, "Büyüklerimiz köyden 75 kişinin çıktığını, 72 kişinin geri dönmediğini anlatır. Bu sadece bir köy değil, tüm Anadolu'nun hikayesidir. Her ocaktan bir evlat Sarıkamış'a gitmiştir. Hepsini rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Evlatları olarak bu vatana ve emanete ilelebet sahip çıkacağız" diye konuştu.

DEDELERİMİZİN İZİNDEN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sarıkamış'ın Türk milletinin hafızasında derin izler bırakan bir destan olduğunu vurgulayan Vali Polat, şöyle konuştu:

"İman dolu yüreklerin şehadet şerbetine ulaştığı, vatan ve millet aşkıyla düşmandan çok soğukla mücadele edilen, beyaz kefen giyen ecdadımızın huzurundayız. Bu topraklar çok özel topraklar. On binlerce, yüz binlerce şehidimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarıdır. Allahuekber Dağları'nın eteklerinde, ecdadımızı anmak için gençlerimizle birlikte saygı nöbetini devraldık. Büyük dedemin ve dedelerimizin şehit olduğu bu topraklarda görev yapmak benim için ayrı bir onurdur. Türk toplumunda her ocaktan bir şehit, bir gazi vardır. Bu iman ve inançla yetiştik, evlatlarımızı da aynı ruhla yetiştireceğiz. Dedelerimizin izinden yürümeye devam edeceğiz. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

ANMA PROGRAMI 3 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Sarıkamış'taki anma etkinlikleri, 3 Ocak Cumartesi günü şehit ve gazi aileleri onuruna verilecek yemekle başlayacak. Aynı gün kardan heykellerin açılışı yapılacak, meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek ve Kazım Karabekir Camii'nde Mevlid-i Şerif okunacak. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erecek.

KIZILÇUBUK'TAN AY YILDIZ TÖREN ALANI'NA YÜRÜYÜŞ

Sarıkamış şehitlerini anma programı 4 Ocak günü Kızılçubuk'tan başlayacak yürüyüşle devam edecek. Ay Yıldız Tören Alanı'nda sona erecek yürüyüşün ardından düzenlenecek törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak, çelenk töreni yapılacak. Protokol konuşmalarının yapılacağı tören 'Çelik Kanatlar' gösterisiyle sona erecek.