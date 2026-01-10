Sinop'ta gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyaretleri
Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti ve basın mensuplarının gününü kutladı.
Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Vali Özarslan ve Belediye Başkanı Gürbüz basın mensuplarının günlerini kutladı.
Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Cengiz Demirel de 10 Ocak İdareciler Günü dolaysıyla Vali Özarslan'a çiçek takdim etti.
Demirel, ziyaretlerinden ötürü Özarslan ve Gürbüz'e teşekkür etti.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel