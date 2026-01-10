Haberler

Sinop'ta gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyaretleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti ve basın mensuplarının gününü kutladı.

Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Vali Özarslan ve Belediye Başkanı Gürbüz basın mensuplarının günlerini kutladı.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Cengiz Demirel de 10 Ocak İdareciler Günü dolaysıyla Vali Özarslan'a çiçek takdim etti.

Demirel, ziyaretlerinden ötürü Özarslan ve Gürbüz'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum