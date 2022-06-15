Vali Ozan Balcı Van YYÜ Rektörü Şevli'yi ziyaret etti

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.

Üniversitenin yapısı, bilimsel çalışmaları hakkında bilgi alan Balcı, daha sonra Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni inceledi.

Şevli ve Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tunçtürk, bahçedeki bitkiler ve yapılan çalışmalar hakkında Balcı'yı bilgilendirdi.

Çiftçiye ve üreticiye her alanda destek vereceklerini belirten Balcı, Van'ın tarım ve hayvancılık anlamında potansiyeli yüksek olan bir il olduğunu söyledi.

Tarımı, hayvancılığı, çiftçiyi, üreticiyi, toprağı seven bir vali olduğunu aktaran Balcı, "Üniversitemizde, Ziraat Fakültemizin dekanıyla, hocalarımızla konuştuk. Tarımsal, hayvansal üretime üniversitemizin, devletimizin, milletimizin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyeliyle destek vereceğiz. Çiftçimizin, üretimcimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız. Tarım ve hayvancılık adına, küçükbaş hayvancılığın, arıcılığın, meyveciliğin geliştirilmesi, mera ıslahına tam destek vereceğiz. Çiftçinin, üreticinin, toprağı işleyen herkesin yanındayız. Bilimsel bilgiyle geleneksel bilgiyi birleştirmek için çaba göstereceğiz." diye konuştu.