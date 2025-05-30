Vali Mustafa Çiftçi, 43. Kan Bağışını Pasinler'de Gerçekleştirdi

Bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa Çiftçi, 43. kan bağışını Pasinler ilçesinde yaptı.

Vali Çiftçi, Pasinler'de düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Mayıs Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar, yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları ve Pasinler'de kurulması planlanan hayvan bakımevi için belirlenen alanın uygunluğu gibi konular değerlendirildi.

Toplantının ardından Erzurum Valiliği himayesinde, Pasinler Kaymakamlığı, Pasinler Belediyesi ve Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen, "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganlı kan bağışı kampanyasına katılan Çiftçi, 43. kez kan bağışında bulundu.

Kampanyaya vatandaşların ilgisi büyük olurken, etkinlik alanında çocuklara özel müzik dinletisi, yüz boyama, palyaço gösterileri gibi aktiviteler de gerçekleştirildi.

Kan bağışının ardından Vali Mustafa Çiftçi, Pasinler'de faaliyet gösteren Uzmanlar Doğu Anadolu Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezinde incelemelerde bulundu.

Merkezde sunulan eğitim destek hizmetlerini inceleyen Çiftçi, öğrenci ve eğitmenlerle sohbet etti.