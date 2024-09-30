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Vali Mustafa Çiftçi, 42. Kan Bağışını Gerçekleştirdi

Vali Mustafa Çiftçi, 42. Kan Bağışını Gerçekleştirdi
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Türk Kızılay tarafından 'altın madalya ve berat' ile ödüllendirilen Vali Mustafa Çiftçi, Çat ilçesinde 42. kan bağışını yaptı. Çiftçi, kan bağışının önemine vurgu yaparak, insanlar için hayat kurtarıcı olduğunun altını çizdi.

Bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa Çiftçi, 42. kan bağışını Çat ilçesinde yaptı.

Vali Çiftçi, Kaymakamlık ziyaretinin ardından, ilçede konuşlandırılan kan bağış tırına geçti.

Daha önceki bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa Çiftçi, burada form doldurup gerekli testlerin yapılmasının ardından Kızılay'ın ilçede konuşlandırılan kan bağışı tırında kan verdi.

???????Vali Çiftçi, gazetecilere, 42. kez bağışta bulunduğunu ve ömrü boyunca bağış yapmaya devam edeceğini söyledi.

"İnancımızın gereği bağış yapmamız gerekiyor"

Kan bağışının önemine vurgu yapan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bağışımın birinci sebebi, her şeyden önce inancımızın gereği kan bağışlamamız gerekiyor. Çünkü bizim inancımız, bir insanın hayatını kurtarmayı, bütün insanlığın hayatını kurtarmakla eş değer görüyor. Kızılay'ın bağışçılarından topladığı kanlar, gerekli araştırma işlemlerinden sonra üç kişinin hayatını kurtarabiliyor. Onların işine yarayabiliyor. İkinci sebep, teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen, hala yapılamayan tek ilaç kan. Kanın tek bir kaynağı var o da insandan temin edilebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan da kan bağışlamak önemli. Yine üçüncü bir sebep de kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli ve devamlı bir ihtiyaç. Her gün kana ihtiyaç duyan bir sürü insan olabiliyor. Bunların da ihtiyaçlarının en güvenli bir şekilde karşılanabilmesi için kan bağışlarına sürekli ihtiyaç duyuluyor."

Çiftçi, "Son bir gerekçe olarak da her şeyin şükrü kendi cinsinden diyebiliriz. Eğer Cenabıhak insanlara malı mülkü verdiyse, başkalarına, ihtiyaç sahiplerine, yardımcı olmak suretiyle malımızın, mülkümüzün şükrünü eda edebiliriz. Sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyse kan bağışlamak suretiyle sağlığımızın da şükrünü eda edebiliriz." diye konuştu.

Bağışlanan kanların güvenle ihtiyaç duyulan alanlara aktarıldığını da belirten Çiftçi, Türk Kızılay çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel

Kızılay Çat

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