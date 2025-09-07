Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı

Haberler

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret eden S.Ç. (50), Antalya'da gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ve gözaltı işlemleri sonrasında şüpheli adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret eden şüpheli, Antalya'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya hesabının sahibinin S.Ç. (50) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Antalya'da konakladığı otelde yakaladı.

Gözaltına alınan S.Ç, işlemleri için Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
