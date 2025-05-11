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Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Basın İlan Kurumu Üyeleriyle Tarihi Mekanları Ziyaret Etti

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Basın İlan Kurumu Üyeleriyle Tarihi Mekanları Ziyaret Etti
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Ayazini köyünde tarihi mekanları inceledi ve kentin kültürel zenginliklerini tanıttı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyeleriyle İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun 2025 yılı 10. toplantısı vesilesiyle kente gelen üyelerle Frigler döneminden kalma kaya mezarları, sığınaklar, kiliseler ve oyma kaya yapılarıyla adeta bir açık hava müzesi niteliğinde ziyaret sırasında, tarihi mekanları inceledi.

Vali Yiğitbaşı, konuklarına kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtarak, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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