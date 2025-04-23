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Vali İbrahim Akın, 23 Nisan'da Makamını Öğrencilere Devretti

Vali İbrahim Akın, 23 Nisan'da Makamını Öğrencilere Devretti
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Konya Valisi İbrahim Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri Ahmet Erdem Demirtoka ve Asya Tören'e makamını devretti. Öğrenciler, çocukların güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Konya Valisi İbrahim Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencileri Ahmet Erdem Demirtoka ve Asya Tören'e devretti.

Vali Akın, Selçuklu Şerife Akkanat İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Demirtoka ve Tören'i makamında ağırladı, bir süre sohbet etti.

Koltuğa oturan öğrencilerden Demirtoka, çocuk olarak valilik makamında bulunmanın, kendisine, arkadaşlarına verilen değeri ve güveni hissettirdiğini söyledi.

Ardından Demirtoka, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i arayarak, okullarda çocukların güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken bütün önlemleri alması ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iletişime geçerek "Trafikte nezaket ve görgü kuralları" konulu ortak bir çalışma yürütülmesi talimatlarını verdi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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