Elazığ Valisi Hatipoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Hatipoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Hatipoğlu, " Gazze : Açlık" kategorisinde oylamaya sunulan fotoğraflardan Saeed M. M. T. Jaras'ın " Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" ile Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını oylayan Hatipoğlu, "Haber" kategorisinde de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafı ile Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Hatipoğlu, "Spor" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" başlıklı fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" ile "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Hatipoğlu, Anadolu Ajansının geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasında her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Anadolu Ajansının servis ettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla yıllarca Gazze ve Suriye'nin sesi olduğunu aktaran Hatipoğlu, "Özellikle Gazze'de açlık ve yemekle ilgili, yiyecek dağıtımıyla ilgili beklentilerin yoğun olduğu, mahşeri bir kalabalığın yer aldığı fotoğrafı ve yine çocukların bir tencere, bir tava yemek için o feryatlarının yer aldığı fotoğrafı seçtim. Dilerim ki bu vesileyle Gazze'de ve dünyanın en mazlum coğrafyalarında zulümler son bulur." dedi.

Tüm kategorilerdeki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, bu nedenle seçim yaparken zorlandığını dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Haber kategorisinde İzmir'de çekilen bir fotoğraf, yağmur altında özel harekat polisine bir vatandaşımızın şemsiyeyi tuttuğu, 'Aynı şemsiyenin altında' fotoğrafı çok anlamlı gördüğüm fotoğraflardan birisiydi. Yine Kızıl Elma'nın uçak gemimizde bulunduğu anın fotoğrafı ülkemizin milli kalkınma hamlesinde savunmayla ilgili geldiğimiz noktayı göstermesi açısından son derece anlamlı. 'Doğal Yaşam ve Çevre' ile ilgili komşu ilimiz Tunceli'de vatandaşımızın kendi elleriyle, biberonla beslediği fotoğraf insanımızın hayvan sevgisini de göstermesi açısından ayrı bir önemdeydi. Anadolu Ajansını böyle geniş katılımlı bir çalışmadan dolayı ve özellikle de Gazze'de yaşanan dramı tüm dünyaya duyurmalarından dolayı tebrik ediyorum."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.