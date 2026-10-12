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Vali Gül, Maltepe'de çöken bina için 9 milyon lira aktarılacağını açıkladı

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Vali Gül, Maltepe'de çöken bina için 9 milyon lira aktarılacağını açıkladı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binada 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Gül, çöken binadaki hemşehrilerin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valilik tarafından yaklaşık 9 milyon lira aktarılacağını söyledi.

MALTEPE'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin ise yaralandığı 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin konuşan İstanbul Valisi Davut Gül "Hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon lira aktarılacak" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de yıkılan ve tahliye edilen binalarla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı. Vali Gül, "Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon lira aktarılacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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