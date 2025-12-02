Vali Gül: Her gencimizin etkinlik yapabileceği aktiviteler olsun istiyoruz

İSTANBUL'da 'Ruh Sağlığını Güçlendirme ve Farkındalık Festivali' (RUHFEST) düzenlendi. Festivalde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Her öğrencimizin, her gencimizin sosyal faaliyetler içerisinde olması, sportif faaliyetler içerisinde olması, arkadaşlarıyla görüşebileceği, etkinlik yapabileceği aktiviteler olsun istiyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün himayelerinde ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Küçükçekmece Ata Sporları Merkezi'nde 'Ruh sağlığını güçlendirmek ve farkındalık festivali' (RUHFEST) düzenlendi. Gençlerin ruh sağlığını desteklemek, zihin, beden, ruh dengesini güçlendirmek ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivale İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Alaaddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik dinletisi ile devam etti. Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner festival alanındaki atölyeleri ziyaret etti.

'İSTANBUL BİR ÜNİVERSİTELER ŞEHRİ'

Festivalde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzda özellikle ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine yönelik çeşitli aktivitelerimiz oluyor. Spor yapan, kitap okuyan, yeteneğine göre bir enstrüman çalan, öğrenci meclisleri aracılığıyla karar süreçlerine katılan, katılımcı olan, 'hayır' diyebilen, özgüveni yüksek çocuklarımız yetişsin istiyoruz. Mahallelerimizde, özellikle de dezavantajlı mahallelerimizde, Ödev Evleri'yle; kimi zaman gençlik merkezi gibi, kimi zaman etüt merkezi gibi, kimi zaman orada bir rehberlik hocamızın danışmanlık yaptığı bir alan gibi, kimi zaman Yeşilay'ın herhangi birinin elinde tuttuğu bir birim gibi değerlendiriyoruz. 230'un üzerinde Ödev Evimiz var. Ama bunun dışında İstanbulumuz da yaklaşık 16 milyon hemşehrimiz var. Okula giden öğrencilerimizin dışında, üniversiteye giden öğrencilerimiz var. İstanbul bir üniversiteler şehri. 60 üniversitemiz var. 1 milyona yakın öğrencimiz var" dedi.

'HERKES İÇİN SPOR OLSUN İSTİYORUZ'

İstanbul Valisi Gül, "Her öğrencimizin, her gencimizin sosyal faaliyetler içerisinde olması, sportif faaliyetler içerisinde olması, arkadaşlarıyla görüşebileceği, etkinlik yapabileceği aktiviteler olsun istiyoruz. Ayrıca da 'Herkes İçin Spor', 'Herkes İçin Sosyalleşme' dediğimiz, velilerimiz için, vatandaşlarımız için olsun istiyoruz. Bunun sonucunda birkaç şey umuyoruz. Birincisi, öncelikle tesislerin tanıtılması. İkincisi Milli Eğitim'in, Sağlığın, Gençlik ve Sporun, belediyelerimizin yaptığı aktivitelerden haberdar olmanız. Üçüncüsü, burada biraz önce kardeşlerimizin yaptığı gibi, o bireysel yeteneklerin ortaya çıkması, sizin görmeniz, birlikte aktivite yapmanız" diye konuştu.

'GENÇLİĞİMİZİN RUH HALİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Dünyanın başkenti İstanbul dedik. Bunu sadece iddia olarak değil 9 ayda yaptığımız 118 milyon muayene ile, 1 milyon 800 bin ameliyatla da bunu ispat etmiş durumdayız. Daha anlaşılabilir bir şekilde söylemem gerekirse, saniyede bir ameliyattan bahsediyorum. Muhteşem, büyük bir sağlık kompleksinden, büyük bir sevk zincirinden, 112 sisteminden, aile hekimliğine, hastanelerinden rehabilitasyon merkezlerine kadar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle tüm dünyaya örnek bir sağlık hizmeti veriyoruz İstanbul'da. Ama şunu biliyoruz ki, ne kadar sağlıkla, tedaviyle ilgili işlem yaparsanız yapın, bunun sürdürülebilirliğinin olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bir hedefimiz var bizim: Koruyan, Üreten ve Geliştiren Sağlık Modeli. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bakanımızın bize koyduğu bir hedef bu. Bu konuda en çok önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi gençlerimiz. Valimizin himayelerinde, İstanbul'da sadece sağlık açısından değil, bütün kurumlarımızla beraber; Milli Eğitimimiz, Gençlik ve Sporumuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle beraber yürüttüğümüz projelerle biz gençliğimizi korumaya, gençliğimizin sağlığını, gençliğimizin ruh halini korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK SIKINTILARIMIZDAN BİR TANESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELEMİZ'

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Bizim başımızdaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ne? Bağımlılıkla mücadelemiz. Biz sadece bu sene 168 bin öğrencimize bağımlılıkla ilgili eğitim verdik. Onlara birebir dokunduk. Çünkü biliyoruz ki, bağımlılıkla ilgili, ruh sağlığını korumamız için bağımlılıkla mücadelemiz bu konuda çok büyük bir önem sarf ediyor. ve onunla beraber biz AMATEM'lerimiz, ÇEMATEM'lerimizde bu sağlık hizmetini sunuyoruz. Yeni bir model daha geliştirmiş olacağız: Sağlıklı Yaşam Köyümüz. Görmeyenler varsa Sancaktepe'de sağlıklı yaşamın, bağımlılıktan arındırılmış bir yaşam oluşturulması için büyük bir köy yaptık, 180 dönüm alanda. Tekrar şunu eklemek istiyorum: Biz bugünü kurtarmamız için tedavi edici hizmetleri çoğaltabiliriz, ama bizim esas amacımız yarınımızı kurtarmak, gençlerimizi kurtarmak" dedi.